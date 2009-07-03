Морякам, викупленим у піратів, порадили тримати язика

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 18.15 до міжнародного аеропорту «Одеса» рейсовим літаком прибули 6 громадян України - члени екіпажу судна «Marathon», звільненого з полону сомалійських піратів 23 червня.

Спілкуватися з журналістами моряки відмовилися, пославшися на відповідну заборону судновласника. За словами дружини одного із моряків, з членів екіпажа взяли підписку про нерозголошення інформації, оскільки у разі порушення заборони голландський судновласник може позбавити моряків зароблених у цьому рейсі грошей.

За словами представника Морського міжнародного товариства Сергія БЕЗВЕРШЕНКА, подібні заборони бували й раніше. Судновласники і крюїнгові компанії ставлять моряків перед вибором - або допомога від компанії, або розголошення інформації, відзначив він.