Асканія може реально увійти до «Семи нових чудес природи»

Залишається доба до завершення голосування на черговому етапі Всесвітнього конкурсу „Сім нових чудес природи” – воно триватиме до 14.00 8 липня за київським часом. Представник України – степовий заповідник «Асканія-нова», який змагається в групі Ліси, національні парки, національні заповідники», на вчорашній день залишався на 14-й позиції ( сьогодні організатори конкурсу на офіційному сайті не показують поточний рейтинг учасників, але голосування триває). А це означає, що треба подолати мінімум три сходинки, аби увійти в число 11 лідерів групи, які виходять до наступного етапу.

Як вважає член громадського комітету підтримки “Асканії” в конкурсі, головний редактор УНІАН Олександр Харченко, це реально. В останні дні, завдяки активним діям комітету, всіх, хто вболіває за участь України конкурсі, активність наших співвітчизників зросла просто вибухово. Якщо, приміром, до цього рекордні показники відвідуваності сайту комітету підтримки акції становили на рівні 1 700 відвідувань за добу, то вчора, 6 липня, сайт відвідали понад 4 500 користувачів Інтернету. Зіграв свою роль і заклик до користувачів російського Інтернету взаємно підтримати російські та українські об’єкти, що беруть участь у конкурсі – статтю “Почему Байкал следует искать в степях Украины?” опублікували кілька рейтингових російських сайтів, багато росіян повідомили про свою активну підтримку такої ідеї та про те, що віддали свій голос за “Асканію”.

Тепер, коли залишаються лічені години до завершення голосування, вважає О.Харченко, “важливо не збавити активність, мобілізувати зусилля всіх, хто щиро бажає успіху України в цьому конкурсові. Тож кожен, хто ще не проголосував, може зробити це в останні години. А ще важливо згадати про своїх колег, знайомих, рідних, які не знають про конкурс чи не звернули на нього уваги – нагадайте, переконайте і їх, і Україна буде гідно представлена в авторитетному змаганні”.

Нагадаємо, що цілинний степ «Асканія-Нова» – єдина в Європі ділянка степу, якого ніколи не торкався плуг. Біосферний заповідник займає територію близько 11 тисяч гектарів, на якій мешкають кілька сотень видів рослин, тварин і птахів. Минулого року «Асканія-Нова» стала одним з переможців загальнонаціональної акції «7 природних чудес України», здобувши найбільшу підтримку експертів та посівши перше місце за загальною кількістю набраних балів.

Всесвітній конкурс «7 нових чудес природи» (New seven wonders of nature) - сучасна спроба створити список семи найдивовижніших природних місць, організована швейцарською неприбутковою організацією «Корпорація нового відкритого світу» (New Open World Corporation, NOWC) після успіху в організації вибору «7 нових чудес світу», де розглядалися лише штучні споруди.

За результатами підрахунку голосів першого етапу всесвітнього конкурсу, «Асканія-Нова» та ще 261 учасник з усіх континентів потрапили до другого туру. Організатори розподілили всіх учасників на сім груп, від кожної з них буде обрано 11 переможців, які наберуть найбільше голосів Інтернет-аудиторії – всього 77. Після цього їх розгляне експертна комісія, яку очолюватиме Федеріко МАЙОР, колишній генеральний директор ЮНЕСКО. 21 липня експерти назвуть 21 фіналіста конкурсу. Голосування у мережі Інтернет на фінальній стадії триватиме протягом 2010-2011 років. За оцінками Оргкомітету, у голосуванні можуть взяти участь до 100 мільйонів людей.

Голосування відбувається на офіційному сайті, а про процедуру детельно розповідається на сайті Акції „7 чудес України”.

Групи підтримки «Асканії» є також у соціальних мережах: Facebook і В контакте.

Детальніше про конкурс, про шанси українського заповідника читайте на сайті УНІАН в матеріалі "Чи буде в Україні світове чудо?"