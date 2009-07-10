Що нового в проблемних банках

«Дело» з`ясувало, які зміни відбулися в проблемних банках за минулий тиждень

Надра Банк

Відсьогодні в банку стартує нова програма з виплат депозитів. Якщо сума вкладу не перевищує 10 тис. грн., а термін його дії закінчився в лютому або липні, клієнт може одержати до 50% від вкладу.

Якщо тіло депозиту складає від 10 до 50 тис. грн., а дія договору закінчилася в січні або закінчується цього місяця, банк готовий повернути 20% від суми вкладу. На виплату п`ятої частини заощаджень також можуть розраховувати власники більших депозитів — від 50 до 150 тис. грн., — дія яких закінчується цього місяця. Аналогічні умови пропонуються клієнтам, у кого на депозитних рахунках в банку розміщено від 150 до 500 тис. грн., а термін депозитного договору закінчився в січні.

Єдина умова участі в новій програмі — переоформлення частини депозиту, що залишилася, на термін від 4 місяців.

Родовід Банк

З 7 липня Родовід Банк підвищив ставки за депозитами строком на 12 місяців. Так, за вкладом «Накопичувальний» ставка в гривні складає 17% річних, в доларах — 8%, в євро — 7%. Прибутковість депозиту «Прибутковий» — 17,5% в гривні, 9% в доларах і 8% в євро. За вкладом «Ощадний» ставки підвищили до 18% в гривні, 10% — в доларах і 9% — в євро. Мінімальна сума депозиту складає 500 грн., $100 або євро.

Укрпромбанк

З початку липня в банку почали діяти нові умови для проблемних позичальників-фізичних осіб. Боржникам, які прострочили платежі по кредиту, банк пропонує збільшити відстрочення з 3 до 6 місяців, а також продовжити термін кредитування на півроку, що знизить суму щомісячного платежу. Крім того, на прохання клієнта фінустанова може розподілити прострочену заборгованість рівними частинами на весь термін кредитування, що залишився.

Всі позичальники також мають можливість конвертувати свої зобов`язання по кредиту з інвалюти в гривню за курсом банку. Ефективна процентна ставка за гривневим кредитом складе 22% річних.

БРР

З липня банк запропонував своїм клієнтам нові терміни дії депозитних договорів. Мінімальний термін переоформлення внеску «Класичний» зменшився в два рази — з 6 до 3 місяців з виплатою відсотків у кінці терміну. Банк також знизив мінімальну суму вкладу до 100 грн., $20 або 10 євро.