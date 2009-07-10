Євро не зможе витіснити долар - МВФ

Заступник директора Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду (МВФ) Люк Еверерт вважає, що євро не витисне долар, оскільки міжнародні фінансисти не зацікавлені в тому, щоб "розхитувати човен".

Про це повідомляє Українська правдаз посиланням на K2Кapital.

При цьому Еверерт відзначив: "Зміна валют неминуче тягне за собою значні коливання обмінних курсів".

За його словами, крім того, зміна валют вдарить по інвесторам, чиї портфелі значною мірою складаються з активів, номінованих у доларах.

Наприклад, валютні резерви Китаю, що становлять 2 трлн. доларів, країна тримає переважно в доларах.

У той же час Еверерт відмовився коментувати заклики уряду Китаю використовувати в якості головної резервної валюти спеціальні права запозичення (SDR) МВФ.

Він зазначив, що перетворення SDR на головну резервну валюту було "технічно" доцільним, але "політично важким".