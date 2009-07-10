Євро не зможе витіснити долар - МВФ

09:28, 10 липня 2009
Суспільство
1416 0

Ніхто не хоче розхитувати човен

Заступник директора Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду (МВФ) Люк Еверерт вважає, що євро не витисне долар, оскільки міжнародні фінансисти не зацікавлені в тому, щоб "розхитувати човен".

Про це повідомляє Українська правдаз посиланням на K2Кapital.

При цьому Еверерт відзначив: "Зміна валют неминуче тягне за собою значні коливання обмінних курсів".

За його словами, крім того, зміна валют вдарить по інвесторам, чиї портфелі значною мірою складаються з активів, номінованих у доларах.

Наприклад, валютні резерви Китаю, що становлять 2 трлн. доларів, країна тримає переважно в доларах.

У той же час Еверерт відмовився коментувати заклики уряду Китаю використовувати в якості головної резервної валюти спеціальні права запозичення (SDR) МВФ.

Він зазначив, що перетворення SDR на головну резервну валюту було "технічно" доцільним, але "політично важким".

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter