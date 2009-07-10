У Києво-Печерській лаврі відбудеться семінар "Церковний погляд на права та гідність людини"

13 липня о 10.00 у Києво-Печерській лаврі, (Київ, вул. Івана Мазепи, 25, корп. 70-А) відбудеться семінар із нагоди презентації документа “Основи вчення Руської Православної Церкви про гідність, свободу і права людини” в українському перекладі.

Цей документ було розроблено робочою групою під керівництвом митрополита Смоленського і Калінінградського Кирила, нині Патріарха Московського і всієї Русі, і прийнятий на Архієрейському Соборі Руської Православної Церкви, який відбувся у Москві 24-29 червня 2008 року.

Учасникам семінару буде представлено документ, що містить погляд Церкви на такі фундаментальні категорії, як права людини, свобода та достоїнство.

У семінарі візьмуть участь: Високопреосвященніший Лазар, митрополит Симферопольський і Кримський; Архімандрит Кирил (Говорун), голова Відділу зовнішніх церковних зв’язків Української Православної Церкви; Протоієрей Георгій Коваленко, прес-секретар Предстоятеля Української Православної Церкви; Ніна Іванівна Карпачова, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; Леонід Данилович Кучма, екс-президент України, благодійна організація «Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна» та інші.

Акредитація за тел. 8 (044) 255-12-16

Організатор заходу - Українська Православна Церква (МП).