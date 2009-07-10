ЮНЕСКО може занести Києво-Печерську Лавру і Софію у "список під загрозою"

33-тя сесія Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО попередила Україну, що може розпочати процес занесення Києво-Печерської лаври і Софії Київської у так званий "список під загрозою".

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив заступник голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Михайло СКУРАТОВСЬКИЙ.

Він нагадав, що у березні цього року в Україні перебувала Комісія ЮНЕСКО, яка перевіряла стан Києво-Печерської лаври та Софії Київської, які включені до списку світової культурної спадщини і перебувають під охороною цієї міжнародної організації

На основі звіту цієї місії Комітет всесвітньої спадщини ухвалив резолюцію щодо України.

М.СКУРАТОВСЬКИЙ зачитав окремі положення резолюції, у якій підкреслюється, що через неефективну систему управління об’єктами є серйозні ризики для них.

Так, сьогодні так чи інакше Лаврою опікуються і Міністерство культури, і Міністерство будівництва та регіонального розвитку, і столична мерія, і служителі церкви. Тому місія ЮНЕСКО рекомендує передати об’єкт в управління однієї установи, а краще - утворити координаційну раду.

Також рекомендується розширити буферну зону Софійського собору до вулиці Хрещатик, території Бесарабської площі і ринку включно, а також розширити буферну зону Лаври до земляних валів “Мистецького арсеналу”.

При цьому М.СКУРАТОВСЬКИЙ нагадав, що згідно з Конвенцією ЮНЕСКО про збереження всесвітньої природної та культурної спадщини, ратифікованою Україною, держава мусить узгоджувати з ЮНЕСКО плани будівельних робіт у межах буферної зони, що сьогодні часто не робиться українською стороною.

ЮНЕСКО просить припинити будівельні роботи в буферних зонах, які загрожують Лаврі і Софії. Місія рекомендує ввести мораторій на вже заплановане будівництво: забудова навколо території земляних валів “Мистецького арсеналу”, готельного комплексу біля Церкви Спаса на Берестові та багато інших об’єктів у буферних зонак пам’яток історії.

Також місія рекомендує об’єднати у рамках генерального плану Києва основні і детальні плани розвитку міста, пам’яток та їхніх буферних зон. Також необхідно забезпечити план збереження самих пам’яток, в тому числі заходи щодо реставрації Лаврських печер.

Підсумовуючи вищенаведене, “місія рекомендує, щоб Комітет всесвітньої спадщини повідомив Україну про можливість розгляду питання про переведення об’єкту до списку всесвітньої спадщини під загрозою у випадку, якщо рекомендовані експертами заходи не будуть вжиті у повній мірі”.

За словами М.СКУРАТОВСЬКОГО, ця резолюція є попередженням Україні. “Тобто, наступна сесія або через сесію, коли Комітет культурної спадщини вирішить знову заслуховувати Лавру та Софію, питання виключення може виникнути”, - зауважив він.

Як відомо, на сьогодні до списку світової культурної спадщини входять два українських об’єкти - Києво-Печерська лавра і Софія Київська як один об’єкт, а також історичний центр Львова.

Попередня перевірка ЮНЕСКО відбулася ще за часів президентства Леоніда КУЧМИ. Тоді на одній із будівель біля Софії Київської демонтували два поверхи. Останні роки біля обох пам’яток, Софії і Лаври, велося будівництво, а на утримання самих заповідників у належному стані бракувало коштів, відтак з’явилися побоювання, що через невиконання київською владою своїх зобов’язань з пам’яток можуть зняти охоронний статус ЮНЕСКО.