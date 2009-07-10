Тимошенко просить до кінця року не чіпати її з макропоказниками

Макропоказники в Україні будуть ще неодноразово переглядатися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції сьогодні прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Усі макроекономічні прогнози щодо і валового внутрішнього продукту, і інфляції, й решти показників, - все це до кінця року є лише прогнозом, і ви бачите, що вони кожного разу коригуються, оскільки світова практика ще не знала таких кризових подій, які відбуваються в світі. Ще неодноразово переглядатимуться макропоказники, ще не раз розроблятимуться адекватні антикризові програми. Тому я просила б ставити запитання щодо виконання макропоказників по завершенню року», - відзначила Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона додала, що Україна, переглядаючи свої макропоказники, не є виключенням, оскільки всі країни світу це роблять.

Як повідомляв УНІАН, Держкомстат з 2009 року перейшов з щомісячної на щоквартальну публікацію даних про динаміку ВВП. За даними Держкомстату, падіння ВВП України в першому кварталі 2009 р. становило 20,3%. Інфляція в Україні в червні склала 1,1%, з початку року – 8,6%.