В Україні зріс попит на іноземну валюту

Національний банк України відзначає сплеск попиту на іноземну валюту наприкінці червня, що супроводжувалося відповідними змінами курсу гривні. Про це сказано в повідомленні НБУ, розміщеному на офіційному сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, із метою врівноваження ситуації на валютному ринку й зменшення ситуативного дефіциту іноземної валюти НБУ активізував валютні інтервенції на міжбанку.

Крім того, з початку липня відбулися три аукціони з продажу валюти для населення з метою погашення валютних кредитів, на яких було продано 19,65 млн. дол. США і майже 15 тис. євро.

«В результаті задіяних заходів на валютному ринку сформувався тренд на курсове посилення гривні: на міжбанківському ринку гривня щодо долара США подорожчала з 7,68 грн./дол. США до 7,64 грн./дол. США, на готівковому його сегменті курс гривні з продажу доларів США зміцнився з 7,84 грн./дол. США до 7,76 грн./дол. США», - зазначено в повідомленні.

З початку липня відбулося й зміцнення офіційного курсу гривні до основних валют: до долара США - на 0,1% - до 7,6224 грн./дол., до євро - на 0,85% - до 10,66 грн./євро, а до російського рубля - на 2,51% - до 2,39 грн./10 рублів.