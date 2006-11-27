У луцьких школах на 5 хвилин скоротили уроки

У Луцьку на 5 хвилин скоротили уроки у школах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Луцької міської ради, додавши, що такий графік діятиме до 30 грудня 2006 року.

Як зазначено у повідомленні, це пов’язано зі скороченням тривалості світлового дня та з метою забезпечення безпеки життя і здоров’я школярів.

Відповідне розпорядження підписав Луцький міський голова Богдан ШИБА.