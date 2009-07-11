На заході України очікуються сильні зливи

Завтра у західній частині України очікуються сильні дощі, грози, град, на Закарпатті, в Карпатах та на Прикарпатті дуже сильні зливи.

Температура вночі 11-16°, вдень 17-22°, на Закарпатті до 24°; у Карпатах протягом доби 7-12°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У східній частині у неділю буде малохмарно, без істотних опадів, температура вночі 17-22°, вдень 30-35°.

На решті території мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, в окремих районах град, вдень місцями сильні дощі. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів місцями до 23°; вдень 24-29° у південні частині до 32°.

Вітер східний, у західній частині північно-західний. 7-12 м/с, в Україні, крім сходу, місцями пориви вітру та шквали 17-22 м/с.

У Київській області завтра очікуються короткочасні дощі, грози, подекуди град, вдень місцями сильні дощі. Вітер східний, 7-12 м/с, місцями шквали 17-22 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°; у Києві вночі 15-17°, вдень 26-28°.