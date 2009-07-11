Виявлені розкрадання держкоштів, що призначались на підтримку шахт

Правоохоронні органи Донецької області виявили факти розкрадань, незаконного використання коштів державної програми з підтримки підприємств вугільної промисловості і фінансування заходів щодо реструктуризації шахт на суму близько 6 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, за півроку, що минули, в цій сфері в регіоні було виявлено 26 злочинів із сумою збитків близько 6 млн. грн.

Порушено кримінальну справу стосовно посадовців одного з держпідприємств, які нібито за поставлену вугільну продукцію переказали комерційній структурі 3,5 млн. грн. бюджетних коштів, призначених на придбання вугілля для шахтарів ліквідованих шахт.

В облУВС повідомили, що на даний час відпрацьовується ще 27 вугільних підприємств, які одержали близько 2 млн. грн. коштів держпрограми.