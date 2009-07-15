У Лозінського відберуть його мисливські угіддя?

Генеральна прокуратура України виявила грубі порушення при передачі в користування ТОВ «Мисливське господарство «Голованівське» 26,4 тис. гектарів мисливських угідь.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства, відзначивши, що Генпрокуратура вживає заходи щодо припинення протиправного користування державними землями.

Генеральною прокуратурою України до Господарського суду м. Києва подано позов про визнання незаконним та скасування рішення Кіровоградської обласної ради та договору про умови ведення мисливського господарства з ТОВ «Мисливське господарство «Голованівське».

Як повідомляв УНІАН, ГПУ розслідує кримінальну справу за фактом вбивства людини на території Голованіського мисливського господарства у Кіровоградській області.

16 червня 53-річний місцевий житель Валерій Олійник загинув внаслідок зіткнення з народним депутатом України Віктором ЛОЗІНСЬКИМ, тодішнім прокурором Голованівського району Кіровоградської області Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником міліції цього ж району Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ на території вищеназваного мисливського господарства.

За їх версією, загиблий був чи то браконьєром, чи то озброєним хуліганом, який без будь-яких причин відкрив стрілянину по машині народного депутата, а його смерть - результат необхідної самооборони.

Водночас односельці загиблого називають цей інцидент не інакше, як полюванням на живу людину.

«Ми після трагедії пару разів ходили на місце, де все сталося. ЛОЗІНСЬКИЙ говорить, що вони з машини побачили підозрілу людину біля лісопосадки і покликали її, а той, мовляв, вистрілив. Але подивіться: від дороги, де їхав депутат з друзями, до тієї посадки, де йшов Валера, зо триста метрів. Це ж як голосно кричати треба було?», - розповів газеті "Сегодня" ще один односелець Олексій. Він упевнений, що все було інакше. За його словами, за лісом починаються мисливські угіддя В.ЛОЗІНСЬКОГО. «Побачили чоловіка, який бродить поряд з його землею. ЛОЗІНСЬКОГО тут усі господарем називають... От і вирішила компанія його, мабуть, провчити нахабу, поганяти по полю, як зайця», - відзначив житель Грушок.