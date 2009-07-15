За Лозінського обіцяють винагороду

Департамент карного розшуку МВС спільно з Генеральною прокуратурою України оголосив у розшук обвинуваченого Віктора ЛОЗІНСЬКОГО, 06.04.1963 року народження, уродженця Голованіського району Кіровоградської області, жителя Києва.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.

Усім, кому відомо місцеперебування вищезазначеної особи, пропонується повідомити за телефонами: (044) 254-78-14, 254-75-14, 256-10-63 або 102. Конфіденційність та винагороду гарантовано.

Як повідомляв УНІАН, екс-народний депутат В.ЛОЗІНСЬКИЙ проходить обвинуваченим у справі щодо загибелі жителя Кіровоградської області Валерія Олійника. СБУ оголосила його у розшук 3 липня.

7 липня міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО не виключив, що В.ЛОЗІНСЬКИЙ може перебувати на території України в домоволодінні якогось із народних депутатів, оскільки, згідно із законом, житло, як і їхні власники, є недоторканними для втручання правоохоронних органів.