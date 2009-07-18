Підвищення соцстандартів в Україні відбудеться не раніше листопада

Значне підвищення соціальних стандартів в Україні - принаймні, деклароване - відбудеться не раніше листопада 2009 року, а найімовірніше - в січні 2010 року.

Такий прогноз озвучив у коментарі УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛИНОВ.

Він нагадав, що 16 липня депутати Верховної Ради України не змогли підтримати законопроект про підвищення соціальних стандартів (мінімальної заробітної плати і пенсій). Таким чином, розгляд проекту закону про соціальні стандарти відкладений до осені, підкреслив економіст.

На думку О.БЛІНОВА, парламентська опозиція повернеться до даного питання невдовзі після відкриття нової сесії.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 16 липня ц.р. направила на повторне друге читання законопроект «Про внесення змін до Державного бюджету на 2009 рік» (щодо розміру прожиткового мінімуму і розміру мінімальної заробітної плати), який стосується підвищення соціальних гарантій.

“За” проголосували 419 народних депутатів із 440, зареєстрованих у сесійному залі.

На ухваленні даного проекту наполягала фракція ПР, що і стало причиною блокування роботи ВР. Проте спікер парламенту Володимир ЛИТВИН нагадав, що була створена робоча група з напрацювання узгодженого законопроекту, проте він досі не напрацьований.

У той же час, вчора четверта сесія ВР шостого скликання була закрита.

Проте, В.ЛИТВИН заявив, що у випадку, якщо виникне необхідність розглянути якісно важливі питання, можна провести позачергову сесію парламенту.

Також голова ВР нагадав, що п`ята сесія шостого скликання відкриється 1 вересня.