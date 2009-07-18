Уряд збільшив статутний капітал “Укрексімбанку” майже на мільярд

Кабінет міністрів на засіданні 17 липня ухвалив постанову “Про збільшення статутного капіталу ВАТ “Державний експортно-імпортний банк України» та внесення змін до його статуту”.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

Відповідно до постанови, статутний капітал “Укрексімбанку” збільшено на суму 999 млн. 999 тис. 862 гривні шляхом випуску нових акцій існуючої номінальної вартості зі збереженням у власності держави 100 відсотків таких акцій.

В управлінні підкреслили, що реалізація цієї постанови дозволить банку брати участь у масштабних інвестиційних програмах і проектах, спрямованих на економічний розвиток України, а також збільшувати залучення кредитних ресурсів від міжнародних фінансових організацій та іноземних банків.