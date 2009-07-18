У Чугуєві розпочався Х Міжнародний рєпінський пленер

У Чугуєві Харківської області - батьківщині художника Іллі Рєпіна - розпочався Х Міжнародний рєпінський пленер.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Чугуївській міській раді, яка є організатором цього заходу, десять майстрів пензля з різних регіонів України і Росії упродовж двох тижнів писатимуть на природі пейзажі куточків міста та його околиць, пов’язаних з життям та творчістю І.Рєпіна. Кожен з них передасть у дарунок Чугуївському художньо-меморіальному музею І.Рєпіна по дві роботи, створені за час проведення пленеру.

Учасники пленеру проведуть також майстер-класи для вихованців Чугуївської дитячої художньої школи.

Довідка УНІАН. Рєпінські пленери проходять у Чугуєві з 2000 року. Вони покликані популяризувати рєпінські традиції реалістичного мистецтва у творчості сучасних митців, сприяти перетворенню Чугуєва на центр розвитку образотворчого мистецтва, про що мріяв І.Рєпін. За час проведення пленерів їхніми учасниками стали майже 100 художників.