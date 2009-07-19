Поліція Латвії дозволила продавати пиво ночами

Міністерство внутрішніх справ Латвії і Держполіція дозволили торговельним підприємствам продавати пиво після 22-ї години, щоб підтримати економіку країни, передає Лента.ру.

Як повідомила глава МВС Латвії Лінда Мурнієце, таке рішення ухвалене на підставі думок експертів. За її словами, скасування заборони не вплине на безпеку і громадський порядок, оскільки ті, хто хоче пити пиво вночі, нині можуть придбати його в кафе.

"Ми не прогнозуємо, що почнуться масові порушення. Не те щоб ми з задоволенням підтримуємо, а й не заперечуємо", - додала Мурнієце.

З 1 липня в Латвії акцизний податок на пиво підвищений на 50 відсотків, а на міцні алкогольні напої - на 8 відсотків.