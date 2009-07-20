У зростанні долара НБУ звинувачує комерційні банки
Спекуляції можуть бути цікаві двом групам?
До кінця минулого тижня гривня по відношенню до долара знецінилася на 11 копійок. На тлі сильної девальвації гривні Нацбанк звинуватив банки в спекулятивній атаці на ринок. «Деякі фінустанови працюють на короткий спекулятивний результат і не бачать свого інтересу в тому, щоб курсова стабільність допомогла їм впоратися з ситуацією з валютними кредитами», — заявив радник голови НБУ Валерій Літвицький.
Проте банкіри вважають, що саме Нацбанк своєю бездіяльністю провокує зростання курсу долара. До того ж банкіри звинувачують регулятора в свідомій затримці з інтервенціями. Директор департаменту НБУ із зовнішньоекономічних відносин Сергій Круглік підтвердив «Дєлу», що Нацбанк зараз проводить розслідування, в ході якого збирається виявити докази провини низки банків в підриві курсової стабільності. «Поки ми не доведемо їх провину, я не можу називати ці банки. Але як тільки докази будуть, ми приймемо найжорсткіші заходи: перевірка, потім скасування ліцензії на валютні операції. Банк буде відключений від (українського. — «Дєло») FOREX», — запевняє він. За словами Кругліка, «м`яким» може бути покарання у вигляді адміністративних санкцій по відношенню до керівництва банків, що проштрафилися. Він повідомив, що НБУ виявив явно завищені заявки деяких банків на покупку валюти.
За словами керівника казначейства одного з банків, який просив не називати його, в спекуляціях зараз можуть бути зацікавлені дві групи фінустанов. Це банки, що сформували великий обсяг резервів в іноземній валюті, яку їм зараз треба продати (якомога дорожче), щоб виконати нормативи валютної позиції. А також фінустанови, що належать крупним експортерам. «Зараз оживає металургійний сектор, у підприємств з`являється виручка, але її «не видно» на міжбанківському ринку. Логічно припустити, що банки, афільовані з експортерами, притримують валюту, чекаючи, коли курс гривні впаде копійок на 20-30», — говорить джерело.