У зростанні долара НБУ звинувачує комерційні банки

До кінця минулого тижня гривня по відношенню до долара знецінилася на 11 копійок. На тлі сильної девальвації гривні Нацбанк звинуватив банки в спекулятивній атаці на ринок. «Деякі фінустанови працюють на короткий спекулятивний результат і не бачать свого інтересу в тому, щоб курсова стабільність допомогла їм впоратися з ситуацією з валютними кредитами», — заявив радник голови НБУ Валерій Літвицький.

Проте банкіри вважають, що саме Нацбанк своєю бездіяльністю провокує зростання курсу долара. До того ж банкіри звинувачують регулятора в свідомій затримці з інтервенціями. Директор департаменту НБУ із зовнішньоекономічних відносин Сергій Круглік підтвердив «Дєлу», що Нацбанк зараз проводить розслідування, в ході якого збирається виявити докази провини низки банків в підриві курсової стабільності. «Поки ми не доведемо їх провину, я не можу називати ці банки. Але як тільки докази будуть, ми приймемо найжорсткіші заходи: перевірка, потім скасування ліцензії на валютні операції. Банк буде відключений від (українського. — «Дєло») FOREX», — запевняє він. За словами Кругліка, «м`яким» може бути покарання у вигляді адміністративних санкцій по відношенню до керівництва банків, що проштрафилися. Він повідомив, що НБУ виявив явно завищені заявки деяких банків на покупку валюти.

За словами керівника казначейства одного з банків, який просив не називати його, в спекуляціях зараз можуть бути зацікавлені дві групи фінустанов. Це банки, що сформували великий обсяг резервів в іноземній валюті, яку їм зараз треба продати (якомога дорожче), щоб виконати нормативи валютної позиції. А також фінустанови, що належать крупним експортерам. «Зараз оживає металургійний сектор, у підприємств з`являється виручка, але її «не видно» на міжбанківському ринку. Логічно припустити, що банки, афільовані з експортерами, притримують валюту, чекаючи, коли курс гривні впаде копійок на 20-30», — говорить джерело.