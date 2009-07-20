Негода залишила без світла 433 населених пункти

Сьогодні вночі внаслідок сильного дощу та поривів вітру місцями до 20 м/с і через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач у 5 областях України було знеструмлено 433 населених пункти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, у Хмельницькій області знеструмлено 163 населених пункти, у Житомирській – 125, у Рівненській – 59, у Київській – 49 та у Тернопільській – 37.

На місцях працюють аварійні бригади обленерго.