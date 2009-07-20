Нові «космічні» ідеї: 77 платних послуг київських ЖЕКів

Лідер однойменного Блоку Віталій КЛИЧКО направив звернення Київському міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ з вимогою до 23 липня скасувати розпорядження, яким передбачено встановлення плати за 77 послуг, які надають ЖЕКи столиці.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі В.КЛИЧКА.

У блоці нагадали, що у перелік «додаткових» послуг, за які справляється плата, мерія включила 77 позицій, в тому числі розгляд звернень громадян, проведення профілактики та поточного ремонту в житлових будинках. Зокрема, аби ЖЕК розглянув звернення громадянина, доведеться викласти 126,18 грн., склав акт про залиття квартири сусідом – 156,25 грн., замінив батарею – 169,94 грн.

«Мінжитлокомунгосп та прокуратура столиці на моє звернення дали висновок, що таке розпорядження не відповідає нормам чинного законодавства, а «додаткові» послуги насправді є обов’язком ЖЕКів», - заявив В.КЛИЧКО.

Він нагадав, що 22 червня за його зверненням прокуратурою міста Києва винесено протест на незаконне розпорядження голови КМДА, однак розпорядження досі є чинним.

Відповідно до закону, протест прокуратури мав бути розглянутий протягом 10 днів, які спливли 3 липня. “Я вимагаю від Київського міського голови до 23 липня скасувати своє розпорядження, в іншому випадку оскаржу його у судовому порядку», - сказав В.КЛИЧКО.

Він також зауважив, що на судове оскарження відтепер чекають всі незаконні ініціативи чинного мера. «Прикриваючись колективною безвідповідальністю, прочерновецька більшість Київради не бажає скасовувати незаконні розпорядження мерії. Ми бачили це і щодо тарифів на транспорт, і щодо тарифів на ЖКГ, щодо ритуальних та медичних послуг. Реакція на звернення прокуратури також не може задовольнити киян. Відтепер через суд ми будемо класти край «космічним» знущанням мера над киянами», - додав лідер Блоку Кличка.