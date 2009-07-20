Звільнили гендиректора Донецької вугільної енергетичної компанії

Міністр вугільної промисловості Віктор Полтавець підписав наказ про звільнення генерального директора "Донецької вугільної енергетичної компанії" Вячеслава ДАНИЛОВА за те, що в червні співробітникам підприємства було не виплачено 27% зарплати. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час прес-конференції заступник міністра вугільної промисловості Анатолій КОРЗУН.

За його словами, кошти були надані з державної підтримки. А.Корзун повідомив, що в червні компанія одержала 52 млн. грн державної підтримки. За червень на підприємстві нараховано 70,7 млн. грн заробітної плати, включно з нарахуваннями, з яких 40,4 млн. грн необхідно виплатити безпосередньо працівникам. На виплату зарплати разом з нарахуваннями за червень було направлено 52 млн. грн, це майже всі гроші державної підтримки, і лише 90 тис. грн - власні кошти. А.Корзун підкреслив, що на підприємстві виплачена зарплата у розмірі 29,1 млн. грн, а недоплачено - 11,3 млн. грн за червень.

А.Корзун також повідомив, що в червні 2009 р. ДУЕК реалізувала 86,4 тис. т вугільної продукції на загальну суму 54 млн. грн, з яких одержала лише 28 млн. грн (53%).

Заступник міністра вугільної промисловості відзначив, що в інших держпідприємствах, підлеглих Мінвуглепрому, в яких є такі порушення, проводяться перевірки і будуть прийняті відповідні заходи. За його словами, невиплати зарплат є і на шахті ім. Скочинського.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Донецька вугільна енергетична компанія» було створено відповідно до наказу Міністерства палива і енергетики України від 18 серпня 2004 року N 492.

До складу державного підприємства «Донецька вугільна енергетична компанія» входять шахти: «Трудовська», «Південнодонбасівська №3», «Лідієвка», ім. Е. Абакумова, ім. Скочинського, «Жовтнева копальня», ім. Калініна, «Моспінська», ім. Челюскінців №4-21.

Також в ДУЕК входять 8 відособлених підрозділів: Бюро спеціалізованих маркшейдерських робіт; Донецька автобаза; Донецьке управління по гасінню, профілактиці порідних відвалів, рекультивації земель; Проектно-конструкторське бюро; Управління гірничотехнічних робіт; Управління інформаційного забезпечення і комп`ютерних технологій; Управління матеріально-технічного постачання; Навчально-курсовий комбінат.

Річний осяг видобутку шахт становить 3,0 млн. тонн, з них видобувається 50% коксівного і 50% енергетичного вугілля. Видобутком вугілля зайняті 16 тисяч людей.

8 шахт компанії розташовано в Донецьку, одна - в Угледарі, ще одна - в Моспіно.