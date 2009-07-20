У Криму оголосили штормове попередження

Штормове попередження оголошено в Криму в зв`язку з очікуваним погіршенням погодних умов у другій половині сьогоднішнього дня й завтра.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Криму.

"У другій половині дня 20 липня й 21 липня на території кримської автономії місцями очікуються сильні зливи, грози, град, шквалистий вітер зі швидкістю до 20 метрів на секунду", - зазначили рятувальники.

МНС рекомендує жителям і гостям Криму відкласти відвідання гірсько-лісових масивів.

У міністерстві нагадують: під час грози не можна перебувати на відкритій території, біля дерев, що самотньо стоять, й у воді.

Через негоду можливе виникнення надзвичайних ситуацій, пов`язаних із порушенням функціонування об`єктів життєзабезпечення, пошкодженням (обривом) ЛЕП і ліній зв`язку, ускладненнями в роботі транспорту, обваленням рекламних щитів, порушеннями в систем житлово-комунального господарства, збільшенням кількості дорожніх аварій.

"Керівникам служб і відомств необхідно вжити заходів із попередження НС і нормального функціонування об`єктів життєзабезпечення", - додали в МНС.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня сильний вітер і смерч частково пошкодили крівлі декількох будинків, пункти електрозв`язку, лінії електропередач на території села Міжводне в Чорноморському районі Криму.

12 липня через сильні зливи, град і вітер у 10 селах Джанкойського району Криму стався обрив магістральних електромереж, у ще двох – частково було відсутнє електропостачання. Було пошкоджено крівлі будинків у декількох селах.

Наприкінці червня злива й град пошкодили близько 10 тисяч гектарів посівів зернових і підтопили будинки в декількох районах автономії.