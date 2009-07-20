Матеріали на Донецьку вугільну компанію подані до прокуратури

Міністерство вугільної промисловості України направило до прокуратури результати позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» з формулюванням: «неефективне використання коштів, одержаних від реалізації вугільної продукції комерційним структурам». Про це повідомляє «ОстроВ» з посиланням на джерело в Мінвуглепромі.

Зокрема, Департаментом контрольно-ревізійної роботи по боротьбі з корупцією Мінвуглепрому було встановлено, що «в період з квітня до липня 2009 року СП «Шахта «Скочинського» ДП «ДУЕК» відвантажено вугільної продукції комерційним структурам на загальну суму 49221,2 тис. грн. При цьому заборгованість по заробітній платі в ДП «ДУЕК» на 1 липня становить 11293 тис. грн.», – зазначається в документі, який має в своєму розпорядженні видання.

«Зараз МВС, Генпрокуратура розбирається з тим, через які фірми відмивалися гроші, які мали піти на виплату зарплати», – сказало джерело.

Як повідомлялося, минулої п`ятниці, 17 липня, гендиректор ДУЕК В’ячеслав Данилов був звільнений з посади за невиплату в повному обсязі заробітної плати.