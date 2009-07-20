Патріарх Московський їде до Херсонеса з покаянним візитом

Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ приїде 2 серпня до Херсонесу з покаянним візитом

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН на брифінгу. «Це візит-покаяння. За 1021 рік після хрещення Київського князя Володимира, Патріарха тут жодного разу не було. Він з покаянним візитом їде», - сказав С.Куніцин. Він додав: «це відповідь тим, хто намагається там щось протиставити цій справі. З покаянним візитом, є таке поняття в православ`ї».

За твердженням голови адміністрації, міська влада «серйозно до цієї справи» готується. Причому, чотири п`ятих коштів не з бюджету міста. Депутати виділили 811 тисяч гривень». Як додав С.Куніцин, «насправді йде колосальна робота, копітка праця, тому що реально це серйозна проблема, але це почесно, це престижно».

«Ми плануємо поставити в Херсонесі два екрани. Один буде повернений у бік яхт-клубу, 7 на 10 метрів, він двобічний, а другий буде ззаду собору, щоб навколо люди могли стояти і бачити. Екрани світлодіодні, вони вдень чудово показуватимуть. Але вартість одного екрану 350 тис.грн. без встановлення», - сказав С.Куніцин. Пізніше глава міста зазначив: «плануємо, що буде встановлено в межах 3-х великих світлодіодних екранів, щоб не було штовханини, тисняви тощо».

С.Куніцин також повідомив, що під час служби на площі Нахімова буде включена трансляція в центрі міста.

На думку С.Куніцина, «ніхто сьогодні не може спрогнозувати, скільки ж буде людей», але, як вважає він, «абсолютно очевидно, що їх буде багато».