З підозрою на малярію госпіталізовано працівника авіакомпанії
23:06, 21 липня 2009Суспільство
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Повідомлення з Кіровограда
До інфекційної лікарні Кіровограда з підозрою на малярію госпіталізовано 38-річного інженера авіакомпанії.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС в Кіровоградській області.
Чоловік нещодавно повернувся з відрядження з Республіки Конго. Стан хворого оцінюється як середнього ступеня тяжкості.
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