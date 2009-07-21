З підозрою на малярію госпіталізовано працівника авіакомпанії

До інфекційної лікарні Кіровограда з підозрою на малярію госпіталізовано 38-річного інженера авіакомпанії.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС в Кіровоградській області.

Чоловік нещодавно повернувся з відрядження з Республіки Конго. Стан хворого оцінюється як середнього ступеня тяжкості.