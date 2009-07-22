Запорізькі тепломережі відсудили у населення 23 мільйони

Запорізький концерн "Міські теплові мережі" (МТМ) - єдине підприємство, яке здійснює теплозабезпечення і централізовану подачу гарячої води на території міста - відсудило у жителів Запоріжжя 23,3 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МТМ, за перше півріччя 2009 року за результатами претензійно-позовної роботи концерну "Міські теплові мережі" було пред`явлено до судів 585 позовів на суму 23,6 млн. грн. На сьогодні винесено рішень судів про стягнення заборгованості на суму 23,3 млн. грн.

За даними прес-служби концерну, за рішеннями судів боржники до передачі в державну виконавчу службу сплатили заборгованість в 11,7 млн. грн.

Державними виконавцями в примусовому порядку забезпечено стягнення заборгованості на суму 1,1 млн. грн.

Довідка УНІАН. Концерн "Міські теплові мережі" - комунальне підприємство, яке здійснює подачу тепла й гарячої води на території Запоріжжя. Підприємство є одним з найбільших теплопостачальних підприємств - боржників перед НАК «Нафтогаз України». У свою чергу, борг населення за послуги МТМ становить 113 млн. грн.