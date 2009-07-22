Україна погодила два додаткові переходи на кордоні з Польщею

Україна погодила будівництво двох додаткових переходів на українсько-польському кордоні.

Про це під час спільної прес-конференції з польським колегою Гжегожем СХЕТИНОЮ сказав віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК, повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем`єра.

«Ми обговорювали питання розбудови українсько-польського кордону на останньому засіданні міжурядового комітету по Євро-2012. Зараз польська сторона розглядає питання видачі дозволів на будівництво п’яти додаткових переходів з української сторони, які мають бути введені в дію до Євро-2012. Українська сторона вже погодила будівництво двох переходів», - сказав І.ВАСЮНИК.

Водночас польський віце-прем`єр Г.СХЕТИНА додав, що для Польщі перехід у Корчові є дуже важливим об’єктом до Євро-2012. «До нього буде доведено автостраду А-4 (польська частина Львів-Краківець). Цей перехід буде основним під час чемпіонату», – уточнив він.

У свою чергу, І.ВАСЮНИК додав, що українська сторона кілька місяців тому зверталася до уряду Польщі стосовно прискорення будівництва автобанів до західного кордону РП. «Ми отримали позитивну відповідь, і до 2012 року будівництво Львів-Краківець буде завершено. Концесіонером з будівництва дороги Львів-Краківець є польський інвестор. Зараз триває завершальний етап переговорів. Наступний етап - підтвердження фінансування. Проект готовий, термін будівництва - близько двох років, і ми до Євро-2012 встигнемо побудувати цю дорогу», – наголосив український віце-прем’єр.