Королевська: Податковий кодекс ще сирий, але зволікати не можна

Комітет Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва приєднується до процесу підготовки й прийняття Податкового кодексу України.

Про це агентству УНІАН заявила голова комітету, народний депутат (фракція БЮТ) Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

«Розпочаті нами системні реформи у сфері поліпшення бізнес-клімату в Україні вимагають логічного продовження у вигляді реформи податкового законодавства. Вітчизняний бізнес потребує прозорого, зрозумілого і лояльного економіці Податкового кодексу», - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона нагадала, що розгляд Податкового кодексу в країні неодноразово гальмувався з різних причин, в тому числі й політичних. «Бардак у системі оподаткування багатьом був вигідний. Одні ухилялися від сплати податків, інші – задихалися під фіскальним тиском. У цій ситуації пора ставити крапку», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, Комітет з питань промислової й регуляторної політики і підприємництва сьогодні є ключовим парламентським комітетом, який проводить системні реформи в законодавстві з метою підвищення комфорту ведення підприємницької діяльності в країні. Комітет активно веде консультації з представниками вітчизняного й іноземного бізнесу, міжнародними фінансовими організаціями. Це дає можливість оперативніше внести необхідні й узгоджені зміни до чинного проекту Податкового кодексу (№2215, зареєстрований 21 липня 2009 року. Ініціатори законопроекту - депутати Микола КАТЕРИНЧУК, Юрій КАРМАЗІН, Ксенія ЛЯПІНА, Наталія КОРОЛЕВСЬКА, Анатолій МАТВІЄНКО, Микола МАРТИНЕНКО і Володимир СТРЕТОВИЧ - УНІАН).

«Відсутність ефективного податкового законодавства шкодить бізнесу. Існуючий проект Податкового кодексу, безумовно, ще сирий документ, який вимагає консультацій і коректив. Проте я переконана, що подальше затягування з його доопрацюванням і ухваленням неприпустимо», - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона висловила сподівання на швидке створення робочої групи з представників усіх фракцій парламенту для підготовки законопроекту до розгляду в першому читанні.

Н.КОРОЛЕВСЬКА також закликала депутатів не вносити політику до цього процесу і зробити його максимально професійним.