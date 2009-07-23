Водій машини, в якій загинув Пелих, - у психіатричній лікарні

Міліція підозрює, що так він намагається пом`якшити покарання. Водій автомобіля «Хонда» Олег Кирилов, якого підозрюють в причетності до загибелі відомого телеведучого Ігоря Пелиха в ДТП 8 травня в Києві, — в психлікарні. Керівник прес-служби столичної міліції Володимир Поліщук розповів "Сегодня",що Кирилову призначили психіатричну експертизу в лікарні імені Павлова, оскільки той стверджує, що у момент аварії п`яний не був, а з ним трапився епілептичний напад. Там він пролежить місяць. «Підозрюваний змінив адвоката і тактику захисту, — говорить Поліщук. — Ми припускаємо, що Кирилов спеціально ліг в лікарню на перевірку, адже якщо лікарі доведуть, що у момент ДТП у нього був напад, то покарання, замість 10 років в`язниці, буде чисте символічним. Він говорить, що у нього і раніше були такі напади, хоча Інна, яка вижила в ДТП, дала свідчення, що Кирилов пив горілку».