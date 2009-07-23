У Запорізькій області чоловік забив молотком 6-річну дівчинку та її матір

У Запорізькій області 22-річний місцевий житель за 1 тис. грн. забив молотком 6-річну дівчинку та її матір.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Запорізького главку міліції, злочин було скоєно в селищі Кирилівка (Акимівський район).

За даними ЦГЗ, два роки тому молодий чоловік разом із батьком допомагали односельцю будувати підсобне приміщення, за зведення якого жінка повністю розрахувалася відразу ж, що підтверджує батько молодої людини.

Проте, через два роки 22-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, увірвався до будинку жінки, заявив, що з ним досі не розрахувалися, й почав вимагати гроші.

"У відповідь на аргументи жінки він почав завдавати їй ударів молотком, який приніс із собою. Від численних травм жінка померла на місці, а зловмисник, увійшовши до будинку, знайшов місце, де загибла зберігала гроші, й забрав 1 тис. грн., після чого в одній з кімнат побачив 6-річну дочку убитої, завдав їй два удари молотком по голові й втік із місця злочину", - розповіли в ЦГЗ.

Від отриманих травм дівчинка через місяць померла в реанімації.

Зловмисника, раніше двічі судимого за зберігання і збут наркотиків, затримали співробітники Акимівського РВВС. На сьогоднішній день порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 187 (розбій) і ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Як покарання дані статті передбачають позбавлення волі від 15 років до довічного ув’язнення. Ведеться слідство.