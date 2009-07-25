У Києві знайшли численні порушення у роботі приватних ЖЕКів та ОСББ

У Києві контролюючі органи виявили численні порушення у роботі приватних житлово-експлуатаційних контор (ЖЕКів) та об`єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, у столиці тривають прокурорські перевірки законності встановлення приватними суб’єктами підприємницької діяльності тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій. Виявлено численні порушення чинного законодавства, найпоширенішими серед яких є нарахування громадянам завищеної квартплати. Таке порушення виявлено у діяльності ТОВ „Голосієво”, що обслуговує будинок №13 на вул. Голосіївській.

Крім того, прокуратурою встановлено, що у червні поточного року ТОВ „Житло комфорт-сервіс” розпочало безпідставно нараховувати завищену майже вп’ятеро квартплату для мешканців будинку №16 на вул. Кудряшова, в результаті чого тільки за один місяць жителям даного будинку зайво нараховано до сплати понад 125 тис. грн.

Також виявлено, що товариство „Україна-житло-сервіс”, яке обслуговує більш як 400 будинків у Дніпровському районі Києва, після опалювального періоду 2008-2009 років не провело перерахунків за надані послуги централізованого опалення у вигляді різниці від застосованих при розрахунках нормативів та фактичної вартості наданих узимку послуг.

Для забезпечення постійного контролю за діяльністю житлово-експлуатуючих організацій приватної форми власності, враховуючи їх велику кількість у м.Києві, за завданням прокуратури міста Державною інспекцією з контролю за цінами у м. Києві та Управлінням з питань цінової політики КМДА також розпочато проведення перевірок. Так, Держінспекція з контролю за цінами впродовж червня-липня здійснила 8 перевірок товариств із обмеженою відповідальністю та ОСББ щодо порядку застосування тарифів на житлово-комунальні послуги. За результатами інспекцій застосовано економічні санкції на загальну суму 8414,7 тис. грн., зокрема накладено штрафи на 5609,8 тис. грн. Попереджено ошукування споживачів на 45,7 тис. грн.

Житловим організаціям, які допустили порушення чинного законодавства, прокуратура Києва внесла приписи про негайне усунення виявлених порушень та здійснення перерахунків і зменшення нарахованої жителям міста квартплати. У випадку невиконання приписів буде вирішуватися питання про притягнення винних до інших видів відповідальності, зокрема кримінальної, наголошують у прокуратурі.

Перевірки тривають.