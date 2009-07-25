В Україну ідуть сильні зливи, град та шквали

Завтра в Україні буде помірно тепла погода, пройдуть короткочасні дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 26 липня буде мінлива хмарність. Короткочасні дощі з грозами, в окремих районах сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с, подекуди 24 м/с; лише у більшості східних областей, а вночі й південної частини переважно без опадів. Вітер північно-західний, на південному сході південний, 7-12 м/с.

Температура вночі в західних та північних областях 11-16°, на решті території 17-22°, на узбережжі морів до 25°; вдень 19-24°, у південній частині 25-30°, в Криму, Приазов`ї та на сході 31-36°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Грозові дощі, вночі та вранці місцями сильні зливи, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Зниження температури вночі до 11-16°, вдень до 19-24°.

У столиці також мінлива хмарність. Грозові дощі, вночі та вранці місцями сильні зливи, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Зниження температури вночі до 11-16°, вдень до 19-24°, у Києві вночі до 14-16°, вдень до 21-23°.

25 липня температура води в Чорному та Азовському морях 24-27°, поблизу Одеси 21°, у Дніпрі біля Києва 23°.