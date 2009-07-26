США і Китай проведуть перший раунд стратегічного діалогу

США і Китай проведуть у Вашингтоні 27-28 липня ц.р. перший раунд оновленого китайсько-американського Стратегічного і економічного діалогу. Китайська делегація, представлена більш ніж 100 учасниками, вже прибула до американської столиці. Її очолюють віце-прем`єр Держради КНР Вань Цишань і член Держради Дай Бінго, передає "Сіньхуа".

Стратегічний економічний діалог між Вашингтоном і Пекіном був організований колишнім міністром фінансів США Генрі Полсоном і в оновленому розширеному форматі продовжується з приходом в Білий дім Барака Обами.

З боку США в майбутніх американо-китайських консультаціях візьмуть участь держсекретар Хіларі Клінтон і міністр фінансів Тімоті Гайтнер. Планується, що на церемонії відкриття виступить президент США.

Для Китаю пріоритетним питанням на переговорах, очевидно, буде стабільність обмінного курсу долара, припускає РосБізнесКонсалтинг. КНР, чиї золотовалютні резерви лише на офіційному рівні складають 2,13 трлн дол. і велика їх частина номінована в доларах, побоюються девальвації американської валюти в результаті масованого вливання грошей в економіку урядом США.