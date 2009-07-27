У Криму оголосили штормове попередження

Міністерство з питань надзвичайних ситуацій попереджує про можливе погіршення погодних умов сьогодні в Криму. У зв`язку з цим в автономії оголошено штормове попередження, повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у Криму.

«27 липня на території кримської автономії місцями очікуються сильні зливи, грози, град і шквальний вітер до 25 метрів за секунду», - зазначили рятувальники.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня злива і град пошкодили близько 10 тисяч гектарів посівів зернових і підтопили дома у кількох районах автономії.

12 липня через сильні зливи, град і вітер у 10 селах Джанкойського району Криму стався обрив магістральних електромереж, у ще двох – частково було відсутнє електропостачання.

14 липня сильний вітер і смерч частково пошкодили крівлі кількох будинків, пункти електрозв`язку, лінії електропередач на території села Міжводне в Чорноморському районі Криму.