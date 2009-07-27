Мінекономіки поставило крапку у суперечці щодо будівництва греблі

Міністерство економіки України визнало дійсними результати проведеного державним підприємством «Дельта-лоцман» тендеру на будівництво греблі на каналі «Дунай - Чорне море», які оспорювали учасники, що програли в ньому.

Як повідомили УНІАН в Мінекономіки, відповідний наказ №715 від 13 липня «Про рішення щодо скарги ТОВ «Віадукт»» підписав міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН.

«Уряд України продовжує приділяти увагу питанням реалізації проекту відновлення каналу «Дунай – Чорне море», - повідомив віце-прем`єр України з питань євроінтеграції Григорій НЕМИРЯ. – З цією метою ще в квітні 2008 року було створено Міжвідомчу координаційну раду з питань реалізації Конвенція Еспоо, яку я очолив, щоб особисто контролювати і координувати діяльність причетних до проекту органів виконавчої влади».

На підтвердження слів Г.НЕМИРІ заступник міністра транспорту і зв`язку України Михайло ЧУБАЙ відзначив, що будівництво греблі на каналі «Дунай - Чорне море», яке після закінчення тендерних процедур розпочала компанія «Дельта-лоцман», - це важливий крок в облаштуванні каналу і початку його транспортної експлуатації.

«Канал «Дунай - Чорне море» в перспективі дасть можливість на 10-12% збільшити вантажооборот торговельного судноплавства через Україну. А гребля – це конкретний крок в облаштуванні каналу, хоча і не останній. Дуже важливо, що роботи відновлено після досить тривалої перерви – це заслуга і самого «Дельта-лоцман», і Мінекономіки. Ну і, певна річ, без зусиль нинішнього керівника «Дельта-лоцман» Олександра ГОЛОДНИЦЬКОГО нічого б не вийшло», - наголосив М.ЧУБАЙ.

Тендер з відбору підрядчика на будівництво греблі ДП «Дельта-лоцман» оголосило в квітні цього року. Тендерні пропозиції подали десять компаній, але до торгів були допущені тільки дві (ТОВ «Спецдорбудтехніка» і ПП «Азовмех»), оскільки решта учасників не відповідала кваліфікаційним й іншим вимогам замовника та решті положень тендерної документації. 12 червня було оголошено переможця тендеру – «Спецдорбудтехніка», після чого будівельні компанії ТОВ «Віадукт», ТОВ «ЄВРОЛЮКС-С» і ПП «Азовмех» направили Мінекономіки скарги з вимогою переглянути результати тендеру і скасувати їх.

Експерт з тендерів, головний редактор інформаційного бюлетеня «Редукцион» Владислав ЗУБАР так прокоментував ситуацію: «Замовник (ДП «Дельта-лоцман» - УНІАН) був зобов`язаний відхилити тендерну пропозицію Учасника (ТОВ «Віадукт» - УНІАН) на підставі п. 61 Положення про державні закупівлі у зв`язку з невідповідністю кваліфікаційним вимогам, визначеним у тендерній документації; ненаданням документального підтвердження того, що Учасник є виробником товарів, виконавцем робіт і надавачем послуг або його офіційним представником; невідповідністю тендерної пропозиції умовам тендерної документації. При цьому вартість тендерної пропозиції Учасника у згаданій ситуації не грає жодної ролі, оскільки згідно з вимогами п. 56 Положення про державні закупівлі Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, тендерні пропозиції яких не були відхилені, тобто в даному випадку тендерна пропозиція взагалі не має бути допущена до оцінки».

Початок будівництва греблі на каналі «Дунай - Чорне море» намічено на 1 серпня цього року і має завершитися до кінця осені.