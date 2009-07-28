Газпром уперше розкрив дані про свої родовища в Латинській Америці
Болівія має друге місце щодо газу
Російський держконцерн "Газпром" вперше розкрив дані про очікувані запаси газу на болівійських родовищах "Асеро", "Іпаті" та "Акіо", які він збирається розробляти. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на "Ведомости". Очікувані запаси на всіх трьох болівійських ділянках становлять близько 285 мільярдів кубометрів газу і 24 мільйонів тонн конденсату.
Раніше "Газпром" ніколи не розкривав даних про запаси іноземних родовищ, публікуючи тільки дані про ресурси. Зокрема, на чотирьох блоках на континентальному шельфі у В`єтнамі, де "Газпром" проводить геологічну розвідку, вони оцінюються в 700 мільйонів тонн нафтового еквіваленту, а на блоці №26 у Бенгальській затоці в Індії - в 263 мільйони тонн нафтового еквіваленту.
Розробкою блоку "Асеро" займатиметься спільне підприємство "Газпрому", французької енергетичної компанії Total і болівійської держкомпанії YPFB. Угода про створення СП була підписана у вересні 2008 року. Крім того, "Газпромові" також пропонують купити по 20 відсотків в проектах з розробки блоків "Іпаті" і "Акио". На цих родовищах геологорозвідку зараз проводить Total.
Болівія займає друге місце щодо запасів газу в Латинській Америці. Доведені запаси газу в країні становлять 710 мільярдів кубометрів, а видобуток не перевищує 14 мільярдів кубометрів за рік.