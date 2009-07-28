Газпром уперше розкрив дані про свої родовища в Латинській Америці

Російський держконцерн "Газпром" вперше розкрив дані про очікувані запаси газу на болівійських родовищах "Асеро", "Іпаті" та "Акіо", які він збирається розробляти. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на "Ведомости". Очікувані запаси на всіх трьох болівійських ділянках становлять близько 285 мільярдів кубометрів газу і 24 мільйонів тонн конденсату.

Раніше "Газпром" ніколи не розкривав даних про запаси іноземних родовищ, публікуючи тільки дані про ресурси. Зокрема, на чотирьох блоках на континентальному шельфі у В`єтнамі, де "Газпром" проводить геологічну розвідку, вони оцінюються в 700 мільйонів тонн нафтового еквіваленту, а на блоці №26 у Бенгальській затоці в Індії - в 263 мільйони тонн нафтового еквіваленту.

Розробкою блоку "Асеро" займатиметься спільне підприємство "Газпрому", французької енергетичної компанії Total і болівійської держкомпанії YPFB. Угода про створення СП була підписана у вересні 2008 року. Крім того, "Газпромові" також пропонують купити по 20 відсотків в проектах з розробки блоків "Іпаті" і "Акио". На цих родовищах геологорозвідку зараз проводить Total.

Болівія займає друге місце щодо запасів газу в Латинській Америці. Доведені запаси газу в країні становлять 710 мільярдів кубометрів, а видобуток не перевищує 14 мільярдів кубометрів за рік.