Мотор-Січ радить поновити виробництво Ан-124

Авіабудівна компанія Мотор-Січ (Запоріжжя) радитиме уряду України з 2010 року відновити виробництво важких вантажних літаків Ан-124 Руслан, повідомив голова ради директорів компанії Вячеслав Богуслаєв.

"Ми повинні рекомендувати уряду України розпочати спільний з Росією проект з відновлення виробництва "Русланів" уже з наступного року. Поки що в рекомендаціях уряду записаний 2013 рік", - наводить його слова "Корреспондент".

Також він заявив, що є три варіанти реанімації проекту. Перший з них: відновлення виробництва тієї моделі, яка випускалася за часів СРСР, другий - оснащення літака новою авіонікою, третій - встановлення на Руслані нових двигунів.

"Руслан - літак унікальний. Один Ан-124 приносить по 200 мільйонів доларів прибутку за рік. Ресурс одного літака становить 40 років. Аналог Руслана - американський літак C-17, для порівняння, має ресурс 15 років", - зазначив Богуслаєв.

Водночас, до початку відновлення виробництва, за його словами, необхідно провести ревізію устаткування, потім визначити лізингову компанію, через яку реалізовуватимуться літаки, наприклад, Ільюшин Фінанс.

"Третє окреме завдання, це відновлення виробництва Русланів для ВПС України і Росії. Ми повинні одержати додаткове технічне завдання, яке передбачає збільшення показників щодо парашутного десантування, а також танкової техніки", - додав Богуслаєв.

Мотор Січ у 2009 році виробить до 420 авіадвигунів, 260 з яких будуть поставлені до Росії.

Руслан - найбільший в світі серійний транспортний літак, здатний перевозити до 150 тонн вантажу на відстань більше трьох тисяч кілометрів. Він був створений в КБ імені Антонова в 1982 році. Модифікації Ан-124-100 і Ан-124-100М-150 випускалися в Києві та Ульяновську до 1995 року.