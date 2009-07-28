Нацбанк завтра продаватиме долари на аукціоні

Національний банк України 29 липня проведе спеціальний аукціон з продажу доларів США.

Про це йдеться у повідомленні НБУ, розміщеному на сайті Нацбанку.

Згідно з повідомленням, мінімальна сума заявки - 10 тис. дол. При цьому не використану за призначенням валюту в сумі понад 1 тис. дол. комбанк зобов`язаний продати НБУ. Залишок валюти в сумі до 1 тис. дол. може бути використано банком на інші цілі.

Також зазначається, що банкам дозволяється купувати валюту для дострокового погашення клієнтами заборгованості за кредитними договорами.

Окрім того, Нацбанк відзначає, що банки, які мають намір брати участь у спецаукціоні 29 липня, мають залучати від клієнтів грошове забезпечення в національній валюті до проведення валютного аукціону. «Купівля іноземної валюти за рахунок власних коштів банків не припускається», - відзначає НБУ.

Як повідомляв УНІАН, з 27 лютого 2009 р. Нацбанк України почав проводити цільові валютні аукціони для задоволення потреб позичальників – фізичних осіб з метою погашення ними заборгованості по кредитах, узятих у валюті.

Банки мають забезпечити продаж клієнтам іноземної валюти, придбаної на валютному аукціоні Національного банку України, за курсом, який не може перевищувати курс аукціону плюс 0,2% суми купівлі на сплату пенсійного збору.

Операції з погашення заборгованості клієнтів по кредитах через поточні рахунки, відкриття поточних рахунків клієнтам і проведення розрахункових операцій для забезпечення процедури погашення заборгованості клієнтів за кредитними договорами за рахунок іноземної валюти, придбаної на валютному аукціоні, здійснюються виключно безкоштовно.