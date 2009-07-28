Антитерористичний центр СБУ проведе масштабні навчання в Криму

Широкомасштабні тактико-спеціальні антитерористичні навчання силових відомств пройдуть 3-7 серпня у Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-группі Головного управління СБУ в Криму, навчання організовано під егідою Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

Навчання планується провести у місті Білогорськ і гірсько-лісній місцевості Білогорського і Сімферопольського районів півострова «в районі сіл Курортне, Межигір`я, Балки і плато Долгоруківська яйла». Проходитимуть спецзаходи, зокрема, із застосуванням бронетехніки.

У зв`язку з цим Антитерористичний центр просить жителів і гостей півострова по можливості обмежити пересування цією територією під час проведення навчань.

«Служба безпеки України сподівається на розуміння місцевого населення і наперед вибачається за можливі незручності», - наголошується в повідомленні.

У навчаннях будуть задіяні сили і засоби кримських главків СБУ, МНС і міліції, Внутрішніх військ МВС України, спецпідрозділів «А» української спецслужби, Військово-морських сил країни, а також представники влади.

«Основна мета навчань - перевірка злагодженості роботи силових відомств, підприємств і організацій в умовах надзвичайних ситуацій, а також удосконалення системи їх взаємодії і управління при проведенні заходів антитерористичної спрямованості», - відзначили в СБУ.