Україну приваблюють сільгоспринок Нігерії та нафта

Україна зацікавлена розширити свою присутність на ринку сільськогосподарської продукції Нігерії, а також брати участь у будівництві нафтопереробного заводу в цій країні, заявляє міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економіки України, про це він сказав сьогодні в ході зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Федеральної Республіки Нігерія в Україні Ібрагімом Пада КАСАЇ.

«Україна зацікавлена в розширенні присутності на нігерійському ринку сільськогосподарської продукції, в першу чергу, за рахунок збільшення експорту української соняшникової олії та зернових. Для нас цікавою є співпраця в нафтогазовій сфері, зокрема, закупівля сирої нафти, участь українських компаній у будівництві на території Нігерії нафтопереробного заводу, отриманні ліцензій на розробку нафтових родовищ, залученні української сторони до проектування та будівництва нафто- й газопроводів і сховищ», - заявив Б.ДАНИЛИШИН.

Міністр економіки України та Посол Нігерії відзначили значний потенціал торговельно-економічної співпраці, зокрема в залученні українських підприємств до будівництва енергетичних і промислових об`єктів, зокрема з переробки сільськогосподарської продукції, виробництва будматеріалів, мінеральних добрив, засобів очищення води, бурового устаткування, розвитку транспортної, портової, виробничої інфраструктури, іригаційних і зрошувальних систем.

Для поглиблення торговельно-економічної співпраці учасники зустрічі домовилися створити Міжурядову комісію з питань торговельно-економічної, науково-технічної та культурної співпраці.

За даними Мінекономіки, за останні три роки товарооборот між Україною і Нігерією збільшився в 2,3 раза. Серед африканських країн Нігерія займає третє місце за обсягом українського експорту (після Єгипту й Алжиру).

За підсумками першого півріччя 2009 року обсяг двосторонньої торгівлі товарами становив 87,2 млн. дол. США, при цьому експорт становив 87 млн. дол. США, а імпорт - 0,2 млн. дол. США.