Тимошенко доручила спростити видачу актів на землекористування
«Це питання я взяла під контроль»
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Державному комітету із земельних ресурсів підготувати постанову щодо спрощення процедур видачі актів на землекористування.
Відповідне доручення прем`єр дала сьогодні під час урядової «гарячої» телефонної лінії, повідомили УНІАН в Управлінні з питань зв`язків із ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів.
Цю постанову, зазначила прем`єр, буде розглянуто на найближчому засіданні Кабміну.
«Це питання я взяла під свій контроль», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.
Крім того, прем`єр доручила Держкомзему здійснити перевірку й аналіз процедур оформлення земельних паїв і угод про оренду землі. «Ми на наступному засіданні уряду приймемо постанову не тільки про спрощення процедури отримання актів на землекористування, а й щодо оформлення оренди землі», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.