Тимошенко доручила спростити видачу актів на землекористування

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Державному комітету із земельних ресурсів підготувати постанову щодо спрощення процедур видачі актів на землекористування.

Відповідне доручення прем`єр дала сьогодні під час урядової «гарячої» телефонної лінії, повідомили УНІАН в Управлінні з питань зв`язків із ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів.

Цю постанову, зазначила прем`єр, буде розглянуто на найближчому засіданні Кабміну.

«Це питання я взяла під свій контроль», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, прем`єр доручила Держкомзему здійснити перевірку й аналіз процедур оформлення земельних паїв і угод про оренду землі. «Ми на наступному засіданні уряду приймемо постанову не тільки про спрощення процедури отримання актів на землекористування, а й щодо оформлення оренди землі», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.