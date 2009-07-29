Представниця Гонгадзе: не варто переоцінювати знахідку черепа

08:35, 29 липня 2009
Суспільство
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Вдова журналіста наполягатиме на експертизі

Через тиждень після затримання в Україні екс-начальника департаменту зовнішнього стеження МВС Олексія Пукача, якого підозрюють у вбивстві дев’ять років тому журналіста Георгія Гонгадзе, нібито знайшли череп убитого. 

Валентина Теличенко, яка представляє в прокуратурі інтереси вдови журналіста Мирослави Гонгадзе, закликала не переоцінювати цю знахідку.

Знайдення черепа є важливим, насамперед, з моральної сторони, як частини тіла загиблого журналіста, сказала "Німецькій хвилі" Валентина Теличенко. Водночас, з правової сторони, вона вважає цей факт важливою, але недостатньою ланкою для відтворення цілої картини злочину. А саме: "Встановити замовників, встановити організаторів, крім Пукача. Встановити осіб, що брали участь у перепохованні тіла та приховували згодом Пукача від правосуддя".

Теличенько впевнена, що Мирослава Гонгадзе наполягатиме на експертизі знайденого черепа. Але довірятиме не українським, а виключно закордонним експертам. Генпрокуратура України підтвердила, що у вівторок біля села Сухоліси Білоцерківського району Київської області слідчі знайшли "фрагменти черепа, які можуть належати Георгію Гонгадзе". Правоохоронці повідомили, що знахідка пошкоджена, але її достатньо для ідентифікації.

 

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