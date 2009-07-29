Тимошенко розраховує одержати гроші МВФ до кінця тижня

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що кошти третього траншу кредиту МВФ в обсязі 3,3 млрд. дол. надійдуть в Україну вже поточного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр заявила сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету Міністрів.

«За нашими розрахунками, у кращому варіанті, до кінця тижня цей фінансовий ресурс увійде до бюджету України, що дасть можливість зміцнити фінансову ситуацію в Україні, стабілізувати всі фінансово-економічні процеси, дасть Україні надію до кінця світової фінансової кризи мати високий ступінь стабільності і якість протистояння всім викликам світової фінансової кризи», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що позитивне рішення Ради директорів МВФ про виділення чергового траншу свідчить не лише про те, що Україна виконує антикризову програму уряду, розроблену спільно з фахівцями МВФ, а й про те, що на сьогодні в нашій країні «повністю збалансовані фінансові ресурси після виділення чергового траншу».

Разом з тим, прем`єр зазначила, що перегляд програми співпраці для виділення Україні третього траншу кредиту проходив у достатньо складних умовах.

«Підготовка до виділення цього траншу проходила в надзвичайно складних політичних умовах України. І та протидія, яка виходила з боку всіх гілок влади по відношенню до уряду, протидія, яка щодня створювала додаткові перешкоди для отримання траншу і для співпраці, безумовно, ускладнила процес», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Проте, підкреслила прем’єр-міністр, уряду вдалося впоратися з усіма складнощами, у зв`язку з чим Ю.ТИМОШЕНКО висловила особливу подяку виконуючому обов`язки міністра фінансів Ігорю УМАНСЬКОМУ, а також усім своїм економічним радникам, Національному банку, який «все ж таки достатньо професійно пройшов цей шлях», а також керівникові місії МВФ в Україні Джейлі ПАЗАРБАЗІОЛУ і постійному представникові МВФ в Україні Максу АЛЬЄРУ.

Довідка УНІАН. МВФ у листопаді 2008 року схвалив для України дворічну програму на загальну суму 16,4 млрд. дол. і надав перший транш кредиту в 4,5 млрд. дол.

12 травня в Україну надійшло 2,8 млрд. дол. другого траншу кредиту МВФ.

Частину другого траншу в розмірі 1,5 млрд. дол. спрямовано безпосередньо до Державного бюджету України для фінансування зовнішніх боргових зобов`язань уряду.

Планувалося, що третій транш становитиме 3,2 млрд. дол., четвертий, – 3,8 млрд. дол.

28 липня Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалила виділення Україні третього траншу кредиту stand-by у розмірі 3,3 млн. дол.

Кошти кредиту надаються щоквартальними траншами після перегляду і корекції програми співпраці.