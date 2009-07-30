У Черновецького заборону казино вважають непродуманим рішенням

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Людмила ДЕНИСЮК, яка курує сферу підприємництва, вважає заборону грального бізнесу раптовим і непродуманим рішенням.

Таку думку Л.ДЕНИСЮК висловила в інтерв’ю муніципальній газеті “Хрещатик” (від 30 липня 2009 року №102 (3548)).

“Ми (столична влада) намагалися навести лад у ньому (гральному бізнесі столиці – УНІАН), і поступово це нам вдавалося. Я вважаю, заборона — це раптове, запальне і непродумане рішення. Варто було працювати над упорядкуванням цієї сфери, розробляти жорсткі та ефективні механізми контролю, здійснити "виселення" казино з житлових будинків, розробляти стратегії виносу гральних закладів у депресивні райони тощо”, - сказала Л.ДЕНИСЮК.

Заступник голови КМДА переконана, що в нинішній ситуації підприємцям грального бізнесу необхідно повернути вкладені ними кошти.

“Скажу відверто, моя позиція, як колишнього підприємця, вихідця з бізнесу, є однозначною — людям треба повернути кошти. Адже гральний бізнес — це теж бізнес і доволі конкурентний”, - сказала Л.ДЕНИСЮК, підкресливши, що тим, хто працював в цьому бізнесі за правилами, доводилося особливо нелегко.

За її інформацією, як тільки вийшов закон про заборону грального бізнесу, КМДА звернулась до голови Держкомпідприємництва Олександри КУЖЕЛЬ з проханням роз’яснити механізм анулювання ліцензій і щодо компенсацій підприємцям збитків.

“Ми дістали відповідь, що механізм має бути визначений законодавчо. Але поки що такий механізм у законі, на жаль, не прописано”, - зауважила Л.ДЕНИСЮК.

Вона повідомила, що зі свого боку міська влада сприятиме підприємцям, які працювали у сфері грального бізнесу, зокрема щодо використання вивільнених, але все ще орендованих ними приміщень: “Тим, хто захоче працювати, чи той самий магазин відкрити, чи якесь невеличке виробництво, ми будемо всіляко сприяти”.

Л.ДЕНИСЮК повідомила, що через заборону грального бізнесу бюджет міста втратив приблизно 200 млн. грн. на рік. “Це не такі вже й великі кошти, хоча в умовах кризи кожна гривня на обліку”, - додала вона.

Довідка УНІАН. Закон про заборону грального бізнесу в Україні набув чинності наприкінці червня.

Цей закон діє до ухвалення спеціального законодавства, яке передбачає право здійснення грального бізнесу в спеціально створених гральних зонах.

З дня набуття чинності цього закону видача ліцензій на здійснення діяльності з організації та проведення азартних ігор в Україні припиняється, а ліцензії, видані суб`єктам підприємницької діяльності до дня набуття чинності цього закону, скасовуються.

Кабінет міністрів України впродовж трьох місяців із дня набуття чинності цього закону зобов`язаний розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про діяльність з організації та проведення азартних ігор у спеціально відведених для цього гральних зонах.

13 липня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО визнала, що законодавча заборона грального бізнесу призвела до тінізації цієї сфери діяльності.