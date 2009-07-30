Завтра Нацбанк на аукціоні продаватиме євро

Національний банк України 31 липня проведе спеціальний аукціон з продажу євро.

Про це сказано в повідомленні НБУ, розміщеному на сайті Нацбанку.

Згідно з повідомленням, мінімальна сума заявки становить 10 тисяч євро. При цьому невикористану за призначенням валюту в сумі більш як 1 тисячу євро комбанк зобов`язаний продати НБУ. Залишок валюти в сумі до 1 тис. євро може бути використаний банком на інші цілі.

Також зазначається, що банкам дозволяється купувати валюту для дострокового погашення клієнтами заборгованості за кредитними договорами.

Крім того, Нацбанк відзначає, що банки, які мають намір взяти участь у спецаукціоні 31 липня, повинні залучати від клієнтів грошове забезпечення в національній валюті до проведення валютного аукціону. «Купівля іноземної валюти за рахунок власних коштів банків не допускається», – відзначає НБУ.

Як повідомляв УНІАН, з 27 лютого 2009 р. Нацбанк України почав проводити цільові валютні аукціони для задоволення потреб позичальників – фізичних осіб з метою погашення ними заборгованості з кредитів, взятих у валюті.

Банки повинні забезпечити продаж клієнтам іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні Національного банку України, за курсом, який не може перевищувати курс аукціону плюс 0,2% суми купівлі на сплату пенсійного збору.

Операції з погашення заборгованості клієнтів за кредитами через поточні рахунки, відкриття поточних рахунків клієнтам і проведення розрахункових операцій для забезпечення процедури погашення заборгованості клієнтів за кредитними договорами за рахунок іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні, здійснюються винятково на безплатній основі.