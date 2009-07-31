Полтавський губернатор просить віддати йому податкову адміністрацію
Відповідь на пропозицію уряду
Голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій АСАДЧЕВ просить уряд перепідпорядкувати обласну податкову адміністрацію безпосередньо ОДА.
Як передає кореспондент УНІАН, про це губернатор повідомив на колегії в ОДА.
«Уряд запропонував створити на місцях так звані комісії з наповнення податками держбюджету. Я це розцінюю як спробу уряду зняти з себе відповідальність за катастрофічну ситуацію в бюджетній сфері. Тому я запропонував, що якщо вони хочуть, щоб обласна влада ефективно включилася в наповнення держбюджету з точки зору адмінвпливу, то їх треба нам перепідпорядкувати», - сказав губернатор.
За словами В.АСАДЧЕВА, «якщо хочеш завалити справу, то створи комісію». Він вважає, що перепідпорядкувавши податкову адміністрацію ОДА, область виграє у зборі податків.