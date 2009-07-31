Вперше з початку кризи прогноз за рейтингами України став позитивним

Виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ зазначає, що перегляд прогнозу за суверенними кредитними рейтингами України з «Негативного» на «Позитивний», здійснений рейтинговим агентством Standard & Poor’s, є першим переглядом прогнозу в позитивну сторону з початку кризи.

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

«По суті, вперше з початку кризи відбувся такий перегляд очікування рейтинговим агентством. Якщо досі практично всі агентства нам ставили негативний прогноз, то зараз ми вперше одержали позитивне очікування від рейтингового агентства», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, рейтингове агентство Standard & Poor’s переглянуло прогноз щодо суверенних кредитних рейтингів України з «Негативного» на «Позитивний».

Водночас підтверджено довгострокові і короткострокові кредитні рейтинги України: за зобов`язаннями в іноземній валюті — на рівні «CCC+/С»; за зобов`язаннями в національній валюті — на рівні «В-/С». Крім того, підтверджено рейтинг за національною шкалою — на рівні «uaBBB».

S&P повідомило, що перегляд прогнозу відображає недавній прогрес у реалізації структурних реформ у бюджетному і фінансовому секторах відповідно до умов програми Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо надання Україні стабілізаційного кредиту у розмірі 16 млрд. дол., що сприяло виплаті третього кредитного траншу обсягом 3,3 млрд. дол. на початку цього тижня.