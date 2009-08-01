За звинуваченням у катуванні затримано трьох офіцерів міліції
Справу передано до суду
Проти трьох правоохоронців Першотравневого райвідділу міліції міста Чернівці обласна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень, що супроводжувалося насильством.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Чернівцях повідомив прокурор Буковини Йожеф ОРОС.
За його словами, офіцери міліції, затримавши підозрюваних у скоєнні крадіжки, вибивали з людей докази, піддаючи їх тортурам. «За цією справою вже завершено слідство. Троє міліціонерів перебувають в ізоляторі тимчасового утримання, а справу передано до суду», - додав обласний прокурор.
Водночас він не назвав осіб, які постраждали від катувань міліціонерів, посилаючись на інтереси слідства.
Усього, за словами Йожефа ОРОСА, у цьому році на Буковині проти міліціонерів порушили 6 кримінальних справ, за актами прокурорського реагування до відповідальності притягнуто 296 працівників органів внутрішніх справ, 16 – податкової міліції та 7 – Служби безпеки.