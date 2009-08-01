Експерт про кращий спосіб зменшити залежність України від російського газу

Україна може зменшити хронічну залежність від російських енергоносіїв, якщо активно розвиватиме довгострокову співпрацю з Європейським Союзом у сфері енергозбереження.

Таку думку в статті газеті «Дзеркало тижня» року висловив старший науковий співробітник Оксфордського інституту енергетичних досліджень і видавець публікації «Газові ринки Росії та СНД і їх вплив на Європу» Саймон ПІРАНІ.

Він нагадав, що ще до настання кризи, завдяки кредитам ЄБРР та інших міжнародних фінансових організацій, а також новим європейським технологіям, вдалося значно знизити енерговитрати в українській сталеливарній промисловості. Крім того, ЄБРР спільно з європейськими компаніями й українськими партнерами здійснив декілька проектів із впровадження енергозберігаючих технологій у районних тепломережах.

«Така співпраця - довгострокова, її результати проявляються не відразу, й великої уваги преси вона не викликає. Але це - кращий спосіб зменшити залежність України від російського газу й знизити ту напругу у відносинах, яку ця залежність створює», - підкреслив С.ПІРАНІ.

При цьому експерт зазначив, що Україна також має величезний потенційний ресурс у газовій сфері, здатний зацікавити Європу. Зокрема, таким ресурсом є підземні газосховища (ПГС), більшість із яких розташована на Заході України, в декількох кілометрах від кордонів із країнами Центральної Європи, у яких таких потужностей дуже мало.

«Березневий меморандум закликав забезпечити «доступ третіх сторін» до цих об`єктів «на прозорих комерційних умовах». Дану пропозицію можна реалізувати незалежно від географічного розташування точки продажу російського газу. Процес займе не тижні, а місяці або роки через необхідність законодавчих змін і корпоративних реформ, але його користь очевидна», - констатував С.ПІРАНІ.

Ще однією сферою співпраці з ЄС, на його думку, може стати видобуток газу в Україні. Проте умови співпраці з іноземними компаніями в цьому питанні повинні стати прозорішими й привабливішими, вважає він.