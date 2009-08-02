Міліція зірвала "сходку" 15 кримінальних авторитетів з Росії і України

Бійці спецпідрозділу Управління боротьби з організованою злочинністю Головного управління МВС України в Сумській області провели операцію із затримання 15 кримінальних авторитетів з України та Росії, які проводили «сходку» з питань перерозподілу сфер впливу.

Як уточнили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Сумській області, зібрання проходило в ресторані "Околиця" у селі Косівщина Сумського району Сумської області, що поблизу обласного центру, а не у Сумах.

В ньому брали участь 9 кримінальних авторитетів з Росії та 6 – із України, повідомили у міліції.

За даними правоохоронців, кримінальні авторитети явно не очікували на появу міліції, тому поводили себе зухвало і самовпевнено, порушуючи громадський порядок. Під час обшуку у затриманих були вилучені 2 бойових пістолети та 5 автомобілів, що раніше були викрадені і знаходяться в розшуку.

«Такі дії правоохоронців були викликані службовою необхідністю: ми отримали оперативну інформацію, що саме цей ресторан обрали для своєї злочинної «сходки» кримінальні авторитети із Сум, а також Бєлгородської та Курської областей Російської Федерації. Збирались для того, аби з’ясувати стосунки, здійснити перерозподіл сфер впливу по незаконному переміщенню через державний кордон України та Росії товарно-матеріальних цінностей, іншими словами – контрабанди, а також спланувати спільну діяльність організованих злочинних груп України та Російської Федерації по здійсненню розбоїв, пограбувань, квартирних крадіжок, угонів автотранспорту та подальшої легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом», – заявив начальник ГУ МВС України в Сумській області полковник міліції Олександр МОСКАЛЬЧУК.

На сьогодні всі учасники «кримінального зібрання» затримані і дають пояснення слідчим. Проводиться перевірка на причетність затриманих до скоєння злочинів на території України та Росії.